В Рязани разом прибавилось 82 заболевших ковидом

11 ноября опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области. Изменения получились весьма необычными, так как за сутки выявили еще 113 случаев заражения (рекорд – 115), а распределились они всего по двум десяткам населенных пунктов.

Огромную часть заболевших (82) взяла на себя Рязань. За пределами облцентра самый большой прирост произошел в Ряжске, где положительный результат теста на COVID-19 получили шесть человек. В деревне Большое Фурсово (Захаровский район) появился первый житель с коронавирусом.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 10 ноября:

- Рязань - 6095 случаев с начала пандемии (+82);

- Рязанский район – 501 (+3) (Дядьково – 44 (+1), Агро-Пустынь – 11 (+1), Шумашь – 4 (+1));

- Ряжск – 313 (+6);

- Рыбное – 276 (+3);

- В Спасском районе – 169 (+1) (Троица – 9 (+1));

- Шилово – 157 (+1);

- Михайлов – 141 (+3);

- Александро-Невский – 114 (+3);

- Старожиловский район – 98 (+2) (Истье – 25 (+1), Большие Поляны – 5 (+1));

- Александро-Невский район – 97 (+1) ( Зимарово – 6 (+1));

- Старожилово – 83 (+1);

- Захаровский район – 74 (+1) (Большое Фурсово – 1 (+1));

- Пронский район – 61 (+1) (Октябрьское – 7 (+1));

- Ряжский район – 54 (+2) (Новое Еголдаево – 4 (+1), Шереметьево – 4 (+1));

- Захарово – 52 (+1);

- Кораблинский район – 45 (+1) ( Пехлец – 3 (+1));

- Путятино – 40 (+1).