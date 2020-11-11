Рязанскую городскую Думу проверяет прокуратура

В ряде региональных СМИ появилась информация о том, что в Рязанской городской Думе началась прокурорская проверка. Однако, по словам хорошо информированного источника она началась гораздо раньше.

- Проверяют уже точно не меньше месяца, депутатов не трогают, - заявил нашему изданию источник в законодательном органе власти. - Прокуроры проверяют аппарат Думы, всю документацию.

Мы в свое время писали о том, что директора рязанского РСУ-1 Николая Кленушкина депутаты Гордумы призовут к ответу. Однако до сих пор предприятие, к которому возникает много вопросов, является одним из основных подрядчиков Областного фонда капремонта.

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