В сельском пожаре погибла семья пенсионеров из Рязани

Пожарные оказались бессильны - пенсионеры погибли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 10 ноября, около 22 часов, в Единую диспетчерскую службу поступил звонок из села Ранние Всходы о пожаре в жилом доме. На место выехали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава ПЧ-48 города Шацка, а также пожарная машина из Конобеевского сельского поселения. Так описывает развитие событий сайт ИД "Пресса".

По предварительной версии, пожар начался с хозпостроек, а затем огонь быстро перекинулся на деревянный дом. Хотя пожарные прибыли вовремя, отстоять его не удалось. В пожаре погибли хозяева – семья пенсионеров из Рязани.

– Очень хорошие, трудолюбивые люди, – рассказывает глава администрации Чернослободского сельского поселения Василий Нечушкин. – После ухода на пенсию они приехали в родное село и последние несколько лет жили здесь постоянно. Ничто не предвещало беды. С сотрудниками пожарной службы мы проверяли печное отопление жилых домов в Ранних Всходах, все было нормально.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!