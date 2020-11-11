Рязанцам объяснили, как нужно действовать при ошибочном списании денег ФССП

Начались преследования судебными приставами, но это ошибка? Отстаивайте свои права! Фото: Алексей ФОКИН

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника, случаются из-за совпадения персональных данных на стадии оформления и предъявления в ФССП исполнительных документов. В пресс-службе регионального управления судебных приставов пояснили, как следует действовать при подобном совпадении.

Все просто: рязанцам нужно обратиться по номеру телефона горячей линии УФССП России по Рязанской области +7 (4912) 29-47-00. Затем представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения. Если произошло списание денег со счетов в банках, а также удержание средств из зарплаты или иных доходов, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денег.

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