Скончался известный рязанский пианист Леонид Великовский. Фото: телестудия "Есенин".

В Рязани на 70-м году жизни скончался известный пианист Леонид Владимирович Великовский. О смерти музыканта стало известно 10 ноября.

По предварительным данным, Великовский скончался от осложнений из-за коронавирусной инфекции.

«Всегда пронзительно больно, когда теряешь человека талантливого, умного и счастливого. Именно счастливого, потому что рядом с ним было именно так. И фамилия у него "великая", потому что Леонид Великовский», - написал на своей странице в социальной сети рязанский фотограф Валентин Евкин.

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