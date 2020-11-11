В Касимовском районе отправили на утилизацию свиное сало. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Касимовском районе выявили грубые нарушения при продаже свиного сала. По данным Россельхознадзора, 3,5 кг продукции находились на реализации без ветеринарных сопроводительных документов.

«Данный факт не позволяет определить территориальное и видовое происхождение сала, его ветеринарно-санитарное состояние, а также эпизоотическое благополучие территории происхождения товара, что может привести к возникновению и распространению АЧС», - говорится в сообщении ведомства.

В результате надзорный орган составил протокол об административных правонарушениях, а все сало изъял из оборота и отправил на утилизацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!