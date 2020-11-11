В центре Рязани «Лада Веста» сбила 15-летнего велосипедиста.

Днем 10 ноября на улице Подгорной 55-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Веста» сбил 15-летнего велосипедиста, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, подросток попал под колеса машины, выезжая с прилегающей территории.

В результате ДТП велосипедист получил легкие телесные повреждения. Пострадавшему оказали медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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