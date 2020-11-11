Рязанская область получит 232 млн рублей на семьи с детьми от 3 до 7 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральный центр одобрил выделение Рязанской области дополнительных 231 млн 865,2 тысяч рублей, которые пойдут на выплаты субсидий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Указанные деньги предназначены для семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

— Во время пандемии нужно поддерживать семьи с детьми, — заявил губернатор Николай Любимов. — Затраты на это направление весьма существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима.

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