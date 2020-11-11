Последние новости по коронавирусу в Рязани на 11 ноября: за сутки в Рязани от коронавируса скончались еще два человека. Всего – 69. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Рязанской области от коронавируса скончались еще два человека. Такие данные на утро 11 ноября приводит федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала коронавирусной пандемии в регионе умерли уже 69 человек.

Напомним, согласно последней информации по коронавирусу, в Рязанской области за сутки выявили еще 113 зараженных человек.

Ранее мэрия Рязани опубликовала подробную статистику по количеству зараженных в районах города, а в городе Шацке местные власти возобновили дезинфекцию улиц (читать подробнее).

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