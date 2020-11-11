Пандемия набирает обороты: в Рязанской области выявили еще 113 зараженных коронавирусом человек

В Рязанской области выявили еще 113 зараженных коронавирусом человек - последние новости по коронавирусу в Рязани на 11 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

К утру 11 ноября в Рязанской области выявили еще 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, с начала коронавирусной пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 11 893 человека.

Ранее мэрия Рязани опубликовала подробную статистику по количеству зараженных в районах города, а в городе Шацке местные власти возобновили дезинфекцию улиц (читать подробнее).

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