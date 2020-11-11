Рязанские заключенные выпустили пилотный номер глянцевого журнала

Заключенные хорошо отозвались о пилотном выпуске. Фото: пресс-служба областного УФСИН.

Рязанские заключенные ИК-3 по собственной инициативе выпустили пилотный номер глянцевого журнала "Время подумать" - так утверждает пресс-служба областного УФСИН.

Ежеквартальный журнал будет издаваться участниками литературного кружка, созданного при поддержке отдела по воспитательной работе исправительного учреждения. Первый номер уже получил множество положительных откликов.

Новый проект — не первый для членов литературного кружка. Они также издают ежемесячную газету "Вестник ИК-3". В ней публикуются статьи и информационные материалы о спортивных и культурно-массовых мероприятиях, разного рода полезные советы и рекомендации.

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