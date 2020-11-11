В Рязани скончался Заслуженный врач РФ Валерий Пчелинцев. Фото: РязГМУ.

6 ноября в Рязани на 82 году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Валерий Павлович Пчелинцев, сообщает пресс-служба РязГМУ.

Коллектив Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова выражает соболезнования родным и близким покойного

«Заслуженный врач РФ, ветеран труда Валерий Пчелинцев большое внимание уделял лечебной работе, участвовал в клинических конференциях, консультировал диагностически сложных и тяжелых больных, проводил большую общественную и воспитательную работу. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.

ДОСЬЕ «КП»

В 1965 году Валерий Пчелинцев окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. После аспирантуры в 1970 году защитил диссертацию с присуждением ученой степени «кандидат медицинских наук».

В 1985 году Пчелинцеву присвоили ученое звание доцента. Результатом продолжавшейся научной работы явились успешная защита в 1993 году докторской диссертации и присвоение в 1994 году ученого звания – профессор.

С 1993 по 2009 год Валерий Пчелинцев занимал должность заведующего кафедрой внутренних болезней, в 1996-1999 гг. – проректор по лечебной работе университета. С 2009 года - профессор кафедры внутренних болезней.

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