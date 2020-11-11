В Пронске стая бродячих собак атаковала местный супермаркет

Бездомные собаки атаковали супермаркет в Пронске. Фото: издательство "Пресса".

Утром 9 ноября стая бездомных собак атаковала супермаркет в поселке Пронск, сообщает издательство «Пресса». Псов было так много, что уборщица Ольга Волкова не могла ни войти, ни выйти из магазина.

— Только соберу мусор, как собачья стая начинает его растаскивать по лужайке, —рассказывает женщина. — А рыжая собака такая агрессивная – кидается и на прохожих, и на покупателей, и на меня.

По словам главы администрации Пронска Виктора Радько, в службе по надзору за бездомными животными уже несколько месяцев лежит заявка на отлов собак в Пронске.

— Сказали, ждите. Сейчас в райцентре в разных местах можно встретить беспризорных собак, их не менее двух десятков. А последний раз отловщики были у нас полгода назад. Надеюсь, в ближайшее время люди из службы за безнадзорными животными приедут в Пронск снова, — говорит чиновник.