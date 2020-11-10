"Буран" в Воронеже прервал победную поступь ХК "Рязань"

Вячеслав Уваев дал "пощечину" своей бывшей команде. Фото: сайт ХК "Буран".

В очередном туре ВХЛ ХК "Рязань" играл на выезде. Соперником набравшего победную поступь рязанского клуба стал "Буран".

"Ураганные", как их называют воронежские фанаты, сразу взяли дело в свои руки. Илья Румянцев зачастую был бессилен, и к 46 минуте на табло светились цифры 3:0 (Ковалев, Беляев, Николаев). И лишь Андрей С. Иванов сократил отставание, как практически тут же счет стал 4:1 - это сделал Никита Лукин.

Отметим, что на 47 минуте место в воротах рязанской дружины занял Даниил Чечелев. "Горожане" взвинтили темп, все чаще и чаще стали угрожать воротам Дениса Перевозчикова. Однако времени до конца третьего игрового отрезка оставалось совсем мало. К тому же на 56 минуте оформил дубль Михаил Беляев, реализовав численное преимущество сольным проходом - 5:1.

Подчеркнем, что итоговый результат и соотношение бросков в створ ворот кажутся алогичными 25-40.

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