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Спорт

Рязанец Кучаев дал первое интервью в качестве игрока сборной России

Константин поделился своими первыми впечатлениями пребывания в главной футбольной команде страны
Павел АВЕРИН
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Во время интервью Кучаев слегка покусывал губы, волнуясь. Кадр из видеоинтервью.

Во время интервью Кучаев слегка покусывал губы, волнуясь. Кадр из видеоинтервью.

Воспитанник рязанского футбола, а ныне полузащитник ЦСКА Константин Кучаев дал первое интервью в качестве игрока национальной сборной России. Особых впечатлений он пока не испытывает, ведь с момента его прибытия на тренировочную базу не прошли и сутки.

- Вызвали трех игроков ЦСКА, не знаю, почему так случилось, - сказал Константин. - Правды ради стоит отметить, что ранее вызывался только один.

Кучаеву есть с чем сравнивать - он играл в молодежной сборной:

- Здесь совершенно другой уровень - и подготовки, и тренерского штаба. В целом видно другое отношение к делу. Видно, что это главная команда.

ЦСКА сейчас лидирует в российской премьер-лиге, но у полузащитника армейского клуба нет какого-то особого ощущения, что он играет за команду, занимающую первое место:

- Просто выходим на поле и хотим выиграть матч.

Свое желание победить Константин Кучаев уже может воплотить в жизнь в ближайшее время. 11 ноября состоится товарищеский матч со сборной Молдавии, а 15-го россияне сыграют с турками в рамках Лиги наций УЕФА .