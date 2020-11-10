Число "тяжелых" пациентов с коронавирусом в больницах Рязани не меняется

Число "тяжелых" пациентов не меняется. Фото: Артем КИЛЬКИН

В лечебных учреждениях рязанского региона находятся 458 (9 ноября - 470) пациентов с COVID-19, в том числе шестеро детей ( цифра не изменилась).

Состояние 70 (9.11.20 - 72) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 339 (9.11.20 - 349) пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 49 человек, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких: этот показатель в течение истекших суток не изменился.

У остальных зараженных жителей региона коронавирус протекает в легкой форме. Находясь на домашнем карантине, они лечатся под врачебным наблюдением.

Есть и позитивные новости: первая тысяча упаковок «Фавипиравира» и «Апиксабана» поступила в Рязанскую область. Препараты намерены предоставлять бесплатно по назначению врача для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

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