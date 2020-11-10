Два блюда представят Рязань на всероссийском конкурсе "Вкус России"

Калинник выглядит весьма презентабельно. Фото из архива Дмитрия Кирилина.

Впервые в новейшей истории нашей страны проводится конкурс "Вкус России". Организатор: федеральное министерство сельского хозяйства. Согласно условиям конкурса от региона может быть подано не более двух заявок. Рязанская область на взыскательный суд жюри представляет калинник (кафе "Графин") и "Рязанский леденец".

- В 2018 году по инициативе регионального минкульта были организованы "кулинарные" экспедиции во все районы, - рассказал историю появления нового гастрономического бренда владелец кафе "Графин" Дмитрий Кирилин. - В селе Новое Березово Сасовского района мы познакомились с очень интересной бабушкой - Ниной Павловной Коростелевой. В ноябре она нам все показала, поделилась технологией - в январе, к сожалению, ее не стало.

Кулинары кафе "Графин" адаптировали рецепт к нынешним требованиям. Сейчас калинник представляет собой десерт из трех видов муки: пшеничной, ржаной и черемуховой. Внутри начинка из калинового джема, а сверху покрыт глазурью белого шоколада - это уже современная нотка.

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