Жилинспекция проверила дом в Рязани, где при капремонте обрушился потолок

На проезде Грибоедова в Рязани капитальный ремонт крыши обернулся обрушением потолка в коммунальной квартире. Фото: gtrkoka.ru

На проезде Грибоедова в Рязани капитальный ремонт крыши обернулся обрушением потолка. Пострадала коммунальная квартира в доме №7.

«В ходе производства работ произошло обрушение деревянного перекрытия на кухне коммунальной квартиры № 6 на 2 этаже (место обрушения заделано новым материалом)», - отчиталась Госжилинспекция о проведенной проверке.

«Кусок доски и полиэтилен сверху», - так описала «заплатку» на месте провала корреспондент ГТРК «Ока».

- Все упало на газовые трубы, на плиту. Была дыра в небо. Дети испугались, кричали, - рассказала жительница дома.

Кроме того, инспекторы обнаружили «нависание деревянных конструкций потолка» в одной из комнат, отсутствие ходовых досок на чердаке и складирование строительных материалов прямо там, на месте работ. Именно веса сложенных в кучу бревен, по мнению жильцов, перекрытия и не выдержали.

За подрядчиком - ООО «АудитПроект при РГРТУ» - на этом же объекте есть еще несколько серьезных грешков: так, стропильная система не обработана огнебиозащитным составом, а на придомовой территории по всему периметру валяется и не вывозится строительный мусор.

КСТАТИ

В 2018 году мы писали про соседний дом №5, в капремонт которого вбухнули немало денег, несмотря на планы по сносу. Так вот, сносить, согласно тому же проекту планировки территории, собираются и дом №7.

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