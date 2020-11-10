Рязанец купил на почте лотерейный билет и выиграл загородный дом

Житель Рязанской области выиграл в лотерею загородный дом. Об этом сообщила «Почта России», в одном из отделений которой он и приобрел билет.

Удачным для рязанца оказался тираж «Жилищной лотереи», который состоялся 8 ноября. Эта лотерея, как и любая другая с июля 2014 года, является государственной.

«Почта России» - один из агентов по реализации билетов. В ее отделениях по ним проводится выплата выигрышей – до 10 тысяч рублей для тиражных и до 1 тысячи рублей для бестиражных.

«Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день», - пишут рязанские почтовики.

Остается понять, сколько денег люди при этом проигрывают.