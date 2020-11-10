Минприродопользования о вони в Рязани: Ждем ответ от надзорных органов

Перефразируя известное. Рязанский воздух и вода - наши злейшие враги. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Министерство природопользования дало ответ на вопросы пользователей "ВКонтакте" на странице губернатора Рязанской области. Чиновники пока не располагают информацией о результатах проверки, которую анонсировали надзорные органы в связи с резким неприятным запахом в Рязани в октябре:

- Озвученный срок контрольных мероприятий, проводимых федеральными надзорными органами, подошел к концу. Мы запросили у ведомств информацию о результатах проверки. Пока ждем от них ответ.

Напомним, что проверка на территории РНПК и других предприятиях должна была быть завершена до 6 ноября. Об этом заявил заместитель Приокского межрегионального управления Росприроднадзора по Рязанской области Виктор Барабаш на совещании облправительства еще 13 октября.

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