Разыскивается мужчина с татуировкой волка, приезжавший в Рязанскую область

Алексей Богдашкин.

Следственный комитет объявил в розыск безвестно исчезнувшего Алексея Александровича Богдашкина. Мать Алексея, живущая в селе Троица Спасского района, в последний раз видела сына в июне 2016 года. После этого он перестал выходить на связь.

В ходе проверки правоохранительные органы выяснили, что Богдашкин проживал в поселке Верея Орехово-Зуевского района Московской области. Теперь его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего таковы: рост средний, худощавое телосложение, лицо по форме овальное смуглое, лоб средний скощенный, брови прямые, глаза темные, нос средний, губы толстые, волосы прямые темно-русые коротко стриженные, отсутствует часть зубов.

Из особых примет: татуировки на плече и на груди (в виде волка).