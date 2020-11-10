Рязанец Александр Пшеничных стал победителем первенства мира по самбо

Гимн России. Александр Пшеничных на верхней ступеньке пьедестала почета. Фото: сайт СШОР "Родной край-спорт".

В Нови-Саде (Сербия) с 4 по 9 ноября прошел 44-й чемпионат мира по самбо среди мужчин, женщин и мужчин по боевому самбо (в девяти весовых категория), а также первенство мира по самбо среди юниоров, юниорок, юношей и девушек (в десяти весах).

Рязанскую область на главном турнире года представлял воспитанник СШОР "Родной край-спорт" мастер спорта международного класса Александр Пшеничных (тренеры – Игорь Пшеничных и Евгений Савельев). Во второй соревновательный день, 6 ноября, рязанец победителем Первенства мира, повторив прошлогоднее достижение.

Уверенно пройдя в двух первых кругах болгарина Кристофера Петкова и белоруса Дмитрия Крылова, в упорном финале против киргиза Шумкара Бахтияра Уулу Александр вырвал победу 3:0.

Еще один представитель Рязани, сотрудник полиции Владимир Ламанов, там же - в Нови-Саде, стал чемпионом мира-2020 по боевому самбо в весовой категории до 52 килограммов. После этой победы ему присвоено звание заслуженного мастера спорта.

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