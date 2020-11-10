Любимов: Работа в границах особо значимых территорий требует особой внимательности

В центре Рязани застройщики сожгли еще не все деревянные дома. Фото: сайт ВООПиК.

9 ноября глава региона Николай Любимов в режиме видеоконференцсвязи провел первое заседание Совета по культурному наследию - сообщает пресс-служба облправительства.

Был одобрен проект требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Рязань. На обсуждение его представила руководитель мастерской Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Марина Верховская. Кроме того, были рассмотрены предложения администрации Рязани по развитию территории вдоль рек Трубеж, Лыбедь, Ока как туристических объектов, привлекательных общественных пространств.

- Работа в границах особо значимых территорий всегда требует предельной внимательности и взвешенности при принятии любых решений, – сказал глава региона. - Основная задача – обеспечить их развитие, комфортные условия для жизни людей, сохранив при этом историческую уникальность таких мест и баланс между старым и новым.

По итогам первого заседания Совета по культурному наследию будет подготовлен ряд поручений. Николай Любимов обратил внимание на то, что необходимо окончательно проработать проект требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения город Рязань и представить его на утверждение правительства региона до 10 декабря.

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