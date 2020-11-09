На бульваре Победы появилась Аллея памяти детей войны

7 ноября рязанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Дети войны», в торжественной обстановке установила памятную табличку, венчающую новую аллею памяти. Идея увековечить таким способом поколение детей войны принадлежит общественникам.

Член правления организации, депутат гордумы Петр Пыленок передал инициативу городской администрации, которая ко всеобщему удивлению оперативно откликнулась на письмо. Мэрия предоставила участок под аллею, 32 саженца, садовый инвентарь, воду и цемент. 29 апреля, накануне 75-летия Великой Победы, аллея была высажена силами активистов организации «Дети войны».

И вот теперь, аккуратный ряд молодых рябин увенчала памятная табличка. Прогуливаясь по бульвару Победы рязанцы смогут лишний раз вспомнить легендарное поколение тружеников и воздать должное их подвигу во благо страны.

Помимо председателя организации Евгения Константинова, активное участие в высадке и оформлении аллеи приняли члены правления Владимир Якунин, Анатолий Гатин, Мария Горбачева, Юрий Проскурнин, Анатолий Коваленко. Последний был также награжден медалью «75 лет Победы» за многолетнее усердие и труд. Завершив работы по обустройству аллеи, активисты грянули песней «И вновь продолжается бой», наполненной бодростью и оптимизмом.