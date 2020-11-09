СМИ нашли рязанца, чей портрет размещен на берлинском чек-пойнте «Чарли»

Фото: Michelangelo Delu.

Издание Meduza разыскало советского солдата, чей портрет украшает берлинский чек-пойнт «Чарли», ставший одним из главных символов холодной войны. Оказалось, что молодого человека, которому на снимке 19 лет, зовут Алексей Ситников и родом он из Рязанской области.

Напомним, чек-пойнт «Чарли» - КПП на границе Западного и Восточного Берлина, обустроенный уже после разделения города стеной. Сегодня это одна из главных достопримечательностей немецкой столицы.

Призвали Алексея на службу 1993 году из поселка Сенин Пчельник в Ермишинском районе. По распределению он попал в Берлинскую бригаду, в 154-й отдельный мотострелковый батальон.

В 1998 году взятые из фотопроекта «Союзники» снимки россиянина Ситникова и американца Джеффа Харпера разместили на КПП «Чарли». «Два портрета, выбранные для того, чтобы представить, так сказать, почти 50 лет истории, - это наводит на мысль о репрезентативности этих двух лиц», - сказал об этом сам Тиль. Ни Ситников, ни военный музыкант Харпер на настоящем чек-пойнте службы не несли.

Сейчас Алексей Ситников с семьей живет в Касимове, у него есть сын (22 года) и дочь (14 лет). Работает в «Газпроме» оператором станции подземного хранения газа.