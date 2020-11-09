Установлена личность велосипедиста, сбитого около стройки путепровода в Ряжске

Фото: УГИБДД по Рязанской области

Около проблемной стройки путепровода в Ряжске сбили насмерть 79-летнего велосипедиста. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Мужчина имел московскую прописку.

ДТП случилось еще 6 ноября около полудня. Наезд совершил 49-лений житель Тамбовской области на грузовике Hino, притом велосипедист двигался по встречной полосе.

По словам местных жителей, речь идет о том самом участке, по поводу которого недавно высказался губернатор Николай Любимов. Люди сигнализируют о захвате подрядчиком путепровода части трассы «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород». Любимов назвал это «обустройством несанкционированных примыканий» с «нарушением дорожного покрытия, обочин и откосов». Как итог – трасса перекрыта и вместе с объездом во время дождей превращается в болото.