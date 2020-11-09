Новые случаи коронавируса в Рязанской области распределились по 39 населенным пунктам

115 новых случаев коронавируса в Рязанской области, о которых стало известно 9 ноября, выявили в 39 населенных пунктах. Статистику опубликовала региональная опергруппа. Суточный прирост, напомним, получился рекордным.

В Рязани разом прибавилось больше полусотни заболевших, и их общее число с начала пандемии приблизилось к 6000. По шесть человек сдали положительные тесты на COVID-19 в Ряжске и Рыбном. Не обошлось и без «дебюта»: первый зараженный есть в деревне Сергеевка (Рязанский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 9 ноября:

- Рязань - 5968 случаев с начала пандемии (+51);

- Рязанский район – 498 (+3) (Поляны – 66 (+1), Тюшево – 16 (+1), Сергеевка – 1 (+1));

- Скопин – 375 (+2);

- Касимов – 296 (+4);

- Рыбное – 271 (+6);

- Сасово – 245 (+1);

- Клепиковский район – 204 (+4) (Тума – 88 (+4));

- Скопинский район – 201 (+1) (Чулково – 7 (+1));

- Шиловский район – 197 (+1) (Лесной – 63 (+1));

- Новомичуринск – 193 (+2);

- Рыбновский район – 190 (+3) (Старолетово – 9 (+1), Житово – 7 (+1), Ходынино – 6 (+1));

- Касимовский район – 173 (+1) (Ардабьево – 2 (+1));

- Спасский район – 168 (+1) (Гавриловское – 11 (+1));

- Михайловский район – 167 (+2) (Октябрьский – 49 (+1), Первомайский – 8 (+1));

- Шилово – 151 (+1);

- Михайлов – 136 (+1);

- Сараевский район – 110 (+2) (Мордово – 3 (+1), Паники – 3 (+1));

- Александро-Невский – 108 (+1);

- Александро-Невский район – 96 (+2) (Каширин – 15 (+1), Зимарово – 5 (+1));

- Старожиловский район – 93 (+1) (Большие Поляны – 3 (+1));

- Сапожок – 86 (+1);

- Кораблино – 78 (+3);

- Сараи – 74 (+4);

- Чучково – 74 (+5);

- Чучковский район – 74 (+5) (Аладьино – 21 (+2), Дубровка – 10 (+3));

- Шацке – 70 (+2);

- Спас-Клепики – 64 (+1);

- Захарово – 50 (+1);

- Ухолово – 49 (+1);

- Кораблинский район – 41 (+1) (Никитино – 5 (+1));

- Ермишь – 31 (+1).