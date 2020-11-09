Рязанцам показали схему застройки на месте рынка на Московском

Площадь застройки за Дворцом торжеств на Московском шоссе в Рязани, где сейчас располагается рынок, составит 2070 квадратных метров. Она обозначена в схеме, показывающей расположение проектируемого жилого дома. Материалы появились на официальном сайте горадминистрации.

Напомним, площадь участка, о котором идет речь, составляет 5375 «квадратов». ООО «Ореол» запросило изменить вид его разрешенного использования: с зоны административного и культурно-бытового обслуживания – на многоэтажную жилую застройку.

Вопрос вынесен на публичные слушания. Их планируется провести 19 ноября в 18:00 на Введенской, 107 (каб. 219). От присутствующих требуют иметь при себе индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания .