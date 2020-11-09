Рязанец Владимир Ламанов стал чемпионом мира по боевому самбо

Владимир Ламанов с медалью. Фото: сайт регионального УМВД.

Рязанский сотрудник полиции Владимир Ламанов стал чемпионом мира-2020 по боевому самбо в весовой категории до 52 килограммов. После этой победы ему присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Спортивный форум проходил в городе Нови-Сад (Сербия). Из-за пандемии зрителей на трибуны не пустили. Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Изначально турнир 2020 года должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от его организации.

Всего в копилке сборной России 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте в общекомандном зачете - сборная Белоруссии (3-5-5), на третьем - команда Украины (2-7-10).

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