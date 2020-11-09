Стали известны новое место работы и должность Дениса Бокова.
Экс-заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков будет работать в Государственной Корпорации развития ВЭБ.РФ в должности управляющего директора Блока агента российского правительства. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Должность
«Буду продолжать работать над развитием социальной сферы, но уже в рамках всей страны. Всегда на связи!» - написал Денис Боков.
Напомним, 3 ноября был последний рабочий день Бокова в должности заместителя министра труда и социальной защиты населения Рязанской области.
«Закончились 12 лет государственной гражданской службы в правительстве Рязанской области. Перехожу на новую ответственную работу», - написал тогда чиновник (читать подробнее).
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