Стали известны новое место работы и должность Дениса Бокова.

Экс-заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков будет работать в Государственной Корпорации развития ВЭБ.РФ в должности управляющего директора Блока агента российского правительства. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Должность

«Буду продолжать работать над развитием социальной сферы, но уже в рамках всей страны. Всегда на связи!» - написал Денис Боков.

Напомним, 3 ноября был последний рабочий день Бокова в должности заместителя министра труда и социальной защиты населения Рязанской области.

«Закончились 12 лет государственной гражданской службы в правительстве Рязанской области. Перехожу на новую ответственную работу», - написал тогда чиновник (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!