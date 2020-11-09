Формирование «народных бюджетов» ляжет в основу предвыборной программы «Единой России»

Фото: «Единая Россия».

Субъекты Российской Федерации завершают работу над региональными законами об инициативном бюджетировании или, как его уже называют «народном бюджете». В июле соответствующий закон был принят на федеральном уровне, он вступит в силу 1 января 2021 года. До этого «народное бюджетирование» не было закреплено в федеральном законодательстве, хотя на региональном уровне этот механизм существовал и развивался с 2001 года.

«Зачастую люди лучше, чем чиновники, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является уже внедренная в некоторых регионах практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями», – заявлял секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, анонсируя подготовку законопроекта, соавтором которого он также потом стал.

После принятия документа Госдумой его подписал президент Владимир Путин. Глава государства неоднократно обозначал необходимость учета мнения людей и их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение.

За три года, согласно поручению президента, доля распределения местных бюджетов с участием населения должна достичь 5%. Это одна из задач, которую решает закон. Но в первую очередь он направлен на то, чтобы жители могли совместно с властью управлять территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле.

Депутаты Рязанской областной Думы в конце октября приняли закон, который будет помогать в реализации проектов, инициированных жителями.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя законодательного собрания Аркадия Фомина, на заседании были утверждены изменения в статью 19 закона «О Правительстве Рязанской области» – они внесены в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.

«Летом этого года были приняты изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В документе определены правовые основы применения института инициативного бюджетирования на муниципальном уровне, – пояснил Аркадий Фомин. – Это большой плюс. Подобный институт до сих пор не был закреплен в федеральном законодательстве, однако на региональном уровне он развивается. У нас уже есть хорошая практика реализации проекта местных инициатив, и она доказала свою эффективность».

Он добавил, что в Рязанской области проекты, предложенные самими жителями, начали реализовывать с 2017 года в рамках региональной программы поддержки местных (муниципальных) инициатив граждан. И если в 2017 году было выделено около 7,4 млн рублей на 30 проектов, то в 2020 году субсидии – почти 180 млн рублей – распределили на 185 проектов местных инициатив.

Согласно корректировкам теперь региональное правительство сможет определять требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок их рассмотрения и основания для отказа, порядок и критерии конкурсного отбора таких проектов. В этой связи полномочия правительства дополнены соответствующими функциями по вопросам взаимодействия с муниципалитетами.

«Это поможет жителям выйти с инициативой, что необходимо решить в первую очередь и на что направить средства местных бюджетов. Мы видим, что люди все активнее хотят участвовать в развитии своих территорий. И каждый год при формировании бюджета депутаты выходят с предложением об увеличении этой статьи расходов», – подчеркнул Аркадий Фомин.

Он также добавил, что на выборах депутатов Рязанской областной Думы VII созыва партия «Единая Россия» сформировала Народную программу – в ней учтены пожелания жителей муниципалитетов, что бы они хотели изменить, благоустроить на своих территориях.

Реклама.