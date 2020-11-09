Лидером по суточному приросту зараженных коронавирусом стал Московский район - последние новости по коронавирусу в Рязани на 9 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 9 ноября - в Рязанской области зарегистрировали 11554 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 5917 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1876 (+19 за сутки) случаев;

- в Октябрьском районе – 1644 (+18) человека заболели;

- в Железнодорожном районе – 1449 (+10) случаев;

- в Советском районе – 948 (+12) случаев заражения.

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