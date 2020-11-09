862 рязанским детям был уже поставлен диагноз "коронавирусная инфекция"

Около девятисот рязанский детей болеют коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

11669 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Рязанской области по состоянию на 9 ноября - такую цифру приводит опергруппа при региональном правительстве.

По возрастным категориям:

*дети - 862;

* от 18 до 45 лет - 3399;

* от 46 до 64 - 4941;

* от 65 до 80 лет - 2022;

*старше 80 лет - 445.

Из официальной статистики видно, что больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Более подробные сведения здесь.

Обратим ваше внимание на то, что проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается в 51 образовательном учреждении Рязани и области.

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