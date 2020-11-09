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Коронавирус Covid-19

Коронавирус: на карантине находится 51 рязанское учреждение образования

При этом на 10 дней продлили каникулы для школьников
Антон ВОХЕЧ
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Более пятидесяти образовательных учреждений на карантине.

Более пятидесяти образовательных учреждений на карантине.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, по состоянию на 9нобяря в регионе зарегистрировано 11554 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В связи с регистрацией COVID-19 проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается в 51 образовательном учреждении. К ним относятся 10 детских садов, 32 школы, 5 средних специальных учебных заведений и 4 вуза.

Не забудем напомнить, что в Рязанской области на 10 дней продлили каникулы для школьников. Такое решение приняли на заседании регионального правительства 3 ноября. Главной причиной стала сложная ситуация с COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Среди заболевших много учителей.

При этом Рязанская область третий день кряду бьет рекорды по заболевшим COVID-19. На этот раз 115 тестов на коронавирус оказались положительными

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