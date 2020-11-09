В рязанском медколледже прошел «РосКвиз»

Фото: ryazan.er.ru

В ноябре в Рязанской области проходит игра «РосКвиз», приуроченная ко Дню народного единства.

«Очередной этап интеллектуальной викторины посвящен современной истории, административно-территориальному устройству, культурному и историческому наследию регионов России», – отметила председатель регионального Совета сторонников, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

Лидер рязанских сторонников добавила, что задания составлены на основе вопросов игр, которые проходили в октябре: тогда каждый субъект России подготовил викторину по истории родного края. В ноябрьскую серию вошли задания из регионального этапа.

На общероссийском этапе участникам предстоит ответить, что связывает города Генуя, Ловеч, Александрия, Брест и Новый Афон: указатели на них установлены на столбе, расположенном на улице Почтовой в областном центре.

Первыми в игре, посвященной Дню народного единства, приняли участие студенты медицинского колледжа: игра в учебном заведении прошла 3 ноября. Свои знания продемонстрировали три команды. По итогам первое место заняла команда «Патриотки», с небольшим отрывом второй стала команда «Росгвардия», третье место у команды «Пионеры».

«РосКвиз» позволяет в игровой форме показать свои знания, проявить логику и смекалку. Игроки всегда с большим удовольствием участвуют в викторине. Главное доказательство этому – увеличение количества площадок проведения и команд», – считает региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Реклама.