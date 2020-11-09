Рязанская область третий день бьет рекорды по заболевшим COVID-19

По данным федерального оперштаба на 9 ноября, в Рязанской области за сутки положительными оказались 115 тестов на коронавирус. Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии. В субботу и воскресенье, напомним, тоже были установлены неутешительные рекорды (109 и 112 новых случаев).

Всего с марта COVID-19 в Рязанской области заразились 11669 человек.

Если верить официальной статистике, 75 пациентов с коронавирусом за сутки выздоровели. Совокупно теперь с инфекцией справились 8356 человек. Летальных исходов зарегистрировали 67 (это число, к счастью) не изменилось.