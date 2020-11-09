Александра Трусова ошиблась в короткой программе на этапе Кубка России

Александра Трусова с собачкой Тиной. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уроженка Рязани и воспитанница секции фигурного катания ДС "Олимпийский, бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова представила на этапе Кубка России в Казани короткую программу.

Фигуристка допустила ошибку на тройном акселе (степ-аут). Но затем чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат Трусова получила 77,42 балла, из них 43,10 – за технику. Она лидировала после выступлений восьми фигуристок - подчеркнул портал sports.ru.

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