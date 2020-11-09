После победы всегда хорошее настроение. Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

В заключительном матче 2020 года ФК "Рязань" одержал уверенную победу в Саратове над местным "Соколом" - 2:0. Об этом сообщает пресс-служба рязанского клуба.

Тимур Дудуайти на 28 минуте заложил первый камень в фундамент успеха гостей.Николай Бояркин закрепил успех товарища по команде. Как впоследствии оказалось, своим точным ударом он определил окончательный результат противостояния "Рязани" и "Сокола" - 2:0.

Отметим, что матч обслуживала бригада судей в таком составе: главный судья - Олег Корецкий (Раменское), помощники на линии - Александр Ануфриев (Москва), Андрей Пелых (Санкт-Петербург).

На "десерт" читателям предлагаем любопытный факт. Главный тренер "Сокола" Дмитрий Воецкий на послематчевой пресс-конференции подал в отставку.

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