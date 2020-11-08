Вратарь ХК "Рязань" Даниил Чечелев в Тамбове отразил пять буллитов из пяти

Голкипер "Рязани" Даниил Чечелев стал настоящим героем матча в Тамбове. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

В тамбовском турне можно особо выделить три фамилии из состава рязанской дружины: Лебедев, Валицкий и Чечелев.

8 ноября ХК "Рязань" встречался с "Тамбовом" и крайне неудачно начал - Илья Румянцев уже на четвертой минуте выуживал шайбу из своей паутины. За пять секунд до перерыва Исаак Валицкий счет сравнял, что вне всяких сомнений оказало положительный психологический эффект. И во втором игровом отрезке хозяева льда инициативу подрастеряли (соотношение бросков в створ ворот 10-22), но голов зрители так и не увидели.

А потом... Если уж не град, то россыпь заброшенных шайб порадовала тех, кто пришел в этот день на хоккей. Павел Лукин вывел гостей вперед - Евгений Шакуров изменил цифры на табло 2:2. Затем гости вышли вперед - это сделал Руслан Шайхулов. И тут у них случилось удаление, чем не преминули воспользоваться гости. за 19 секунд (!) до финальной сирены Кирилл Лебедев отправил команды в овертайм - 3:3.

Затем, после безголевого дополнительного времени, пришел черед буллитов. Даниил Чечелев, занявший место в воротах "Рязани", отразил все пять буллитов. А Валицкий смог поразить ворота соперников. Победа, хоть и трудная, случилась у подопечных Сергея Решетникова.

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