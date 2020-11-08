За сутки число рязанских пациентов с COVID-19 в стационарах увеличилось

В рязанских больницах лечатся почти полтысячи пациентов с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что к этому часу 8 ноября в лечебных учреждениях находятся 475 (+4 за сутки) пациентов с COVID-19, в том числе 7 детей.

По информации регионального минздрава, состояние 77 "подхвативших" коронавирусную инфекцию врачи оценивают как удовлетворительное. 349 рязанцев находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 49 пациентов медицинских стационаров. Из них более половины - 29 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Находясь на карантине, они проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

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