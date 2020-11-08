ЖФК "Рязань-ВДВ" не справился со столичными армейскими футболистками

Радость победы безгранична. Фото: сайт ЖФК ЦСКА.

На стадионе "Спартак" 8 ноября ЖФК "Рязань-ВДВ" принимал действующих чемпионок страны, столичный ЦСКА. Это был последний домашний матч "десантниц" в текущем сезоне, а возможно, и вообще в истории - участника Лиги Чемпионов региональный министр Фролов решил попросту ликвидировать. Об этом есть подробная статья на сайте KP.RU.

К огорчению местных болельщиков, рязанская команда уступила ЦСКА. Для победы армейским футболисткам понадобился всего один точный удар Валерии Беспаликовой под занавес первого тайма.

Подчеркнем, что предыдущая встреча в Москве закончилась с таким же результатом.

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