В Рязани задержали вымогателя пятнадцати миллионов

В ходе совместной операции полиции, ФСБ и Росгвардии был задержан вымогатель крупной суммы у предпринимателя.

В рязанскую полицию обратился местный бизнесмен. Он сообщил, что ему на телефон поступают СМС-сообщения с угрозами применения насилия от неизвестного абонента, который требовал выплатить ему 15 миллионов рублей.

После словесных угроз вымогатель перешёл к действиям: в окно квартиры на втором этаже влетела бутылка с бензином. А чуть позже кто-то демонстративно облил горючей жидкостью его автомобиль.

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ.

Оперативники установили личность предполагаемого вымогателя и задержали его в ходе спецоперации с участием сотрудников Росгвардии. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель областного центра.

Задержанный пояснил, что тоже занимается предпринимательской деятельностью, а руководила им зависть к успехам давнего знакомого.