За минувшие сутки в рязанском регионе выявили еще 112 больных COVID-19

Число рязанцев, попадающих в красную зону, растет.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По информации оперативной рабочей группы регионального правительства, за прошедшие сутки на территории Рязанской области выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом. Стало быть, суточный темп прироста составляет 1%.
Таким образом, с начала пандемии в рязанском регионе диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 11554 человек.
Напомним, что в период с 6 по 7 ноября к числу заболевших COVID-19 прибавилось 109 человек.
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