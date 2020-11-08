За минувшие сутки в рязанском регионе выявили еще 112 больных COVID-19

Число рязанцев, попадающих в красную зону, растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации оперативной рабочей группы регионального правительства, за прошедшие сутки на территории Рязанской области выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом. Стало быть, суточный темп прироста составляет 1%.

Таким образом, с начала пандемии в рязанском регионе диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 11554 человек.

Напомним, что в период с 6 по 7 ноября к числу заболевших COVID-19 прибавилось 109 человек.

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