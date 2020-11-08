В рязанском регионе нашли мину на обочине

На месте страшной находки работали специалисты по разминированию. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дорожные рабочие 6 ноября нашли предмет, похожий на мину, в Михайловском районе. Об этом рассказали журналисты ИД "Пресса".

– Приехали сюда, чтобы установить дорожный знак, а тут – такое. Мне кажется, что эта мина не разряжена и может взорваться, – прокомментировал находку один из дорожных работников.

Во второй половине дня информация о находке поступила в ЕДДС Михайловского района. На сообщение реагировали все экстренные службы. Недалеко от поворота на деревню Бычки Горностаевского сельского поселения, примерно на 214 километре трассы Р-132, действительно лежала мина. На место прибыли специалисты по разминированию.

Официального комментария о находке пока нет.

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