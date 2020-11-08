Полиция предпримет повышенные меры безопасности во время игры "Рязань-ВДВ"-ЦСКА

Матч женских команд 8 ноября обещает быть жарким. Фото: сайт "Рязань-ВДВ".

В минувшую пятницу, 6 ноября в региональном УМВД прошло совещание. На повестке дня стоял один вопрос: обеспечение порядка на стадионе «Спартак» и на подходах к нему, где сегодня, 8 ноября, пройдет матч ЖФК «Рязань-ВДВ» и столичного ЦСКА. Полиция понимает, что будет повышенное внимание фанатов армейского клуба к этому противостоянию.

Начало игры в 15.00. Матч станет последней домашней игрой «десантниц» в чемпионате Суперлиги 2020. Полиция предпримет усиленные меры безопасности до встречи, во время и по её окончании.

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