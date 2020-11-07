Рекордному приросту заболевших COVID-19 в регионе за сутки поспособствовала Рязань

Оперативная группа обновила данные по географии распространения COVID-19 в Рязанской области.

Из рекордных 109 положительных тестов подавляющее большинство приходится на Рязань – 64 случая! По пять случаев за сутки зафиксированы в Рязанском районе и Рыбном.

На карте пандемии появились две новые точки: о первых случаях заражения стало известно в населенных пунктах Ново-Никольск (Клепиковский район) и Устье (Сасовский район).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 6 ноября:

- Рязань - 5858 случаев с начала пандемии (+64);

- Рязанский район – 493 (+5) (Поляны – 65 (+1), Варские – 13 (+2), Ровное – 5 (+1), Наумово - 3 (+1);

- Скопин – 365 (+2);

- Ряжск – 303 (+4);

- Касимов – 291 (+1);

- Рыбное – 265 (+5);

- Сасово – 243 (+4);

- Скопинский район – 200 (+1) (Вослебово – 23 (+1);

- Клепиковский район – 199 (+2) (Тума – 84 (+1), Ново-Никольск – 1 (+1);

- Рыбновский район – 186 (+1) (Высокое – 5 (+1);

- Михайловский район – 162 (+2) (Голдино – 4 (+1), Некрасово – 3 (+1);

- Александро-Невский – 107 (+2);

- Сараевский район – 103 (+1) (Желобово – 5 (+1);

- Александро-Невский район – 94 (+2) (Зимарово – 4 (+1), Ново-Сергиевка – 2 (+1);

- Старожиловский район – 88 (+2) (Истье – 19 (+1), Кутуково – 4 (+1);

- Сасовский район – 70 (+1) (Устье – 1 (+1);

- Чучковский район – 69 (+4) (Аладьино – 19 (+2), Дубровка – 7 (+1), Завидово – 2 (+1);

- Захаровский район – 68 (+1) (Субботино – 4 (+1);

- Пронск – 56 (+1);

- Ухолово – 48 (+2);

- Кораблинский район – 40 (+1) (Пустотино – 2 (+1);

- Кадом – 29 (+1).

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