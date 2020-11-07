Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 839

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что с начала пандемии в регионе с подтвержденным диагнозом COVID-19 числятся 11442 человек.

Наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе от 46 до 64 лет – 4831 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 839.

Полная статистика по по последним данным опергруппы:

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 3349 человек;

- от 46 до 64 лет – 4831 человек;

- от 65 до 80 лет – 1980 человек;

- старше 80 лет – 443 человек;

- дети – 839 человек (двадцать семь до 1 года; пятьдесят два по 1; тридцать пять по 2; сорок пять по 3; сорок по 4 года; тридцать пять по 5; сорок восемь по 6; сорок три по 7; сорок девять по 8; сорок один по 9; тридцать пять по 10; пятьдесят пять по 11; пятьдесят по 12; сорок девять по 13; сорок девять по 14; шестьдесят три по 15; семьдесят по 16; пятьдесят три по 17 лет).

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