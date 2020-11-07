В следующем году в Рязани приведут в порядок девять дворов

В 2021 году в Рязани отрепетируют девять дворов. Согласно постановлению городской администрации благоустройство пройдет по следующим адресам:

- улица Есенина, дома №41 и 45 корпус 1,

- улица Гагарина, дома №14 и 14 корпус 1,

- улица Пожалостина, дом № 46,

- улица Крупской, дом №5 корпус 3,

- улица Трудовая, дом №1 корпус 1,

- улица Бирюзова, дом №30,

- улица Западная, дом №7,

- улица Юбилейная, дом №11,

- улица Горького, дом №27.

По планам администрации на указанных территориях организуют освещение, отремонтируют проезды и установят урны и лавочки. Всего ремонт коснется 2 тысяч 115 человек, проживающих по адресам попавшим в городскую программу.

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