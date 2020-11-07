На территории музея Сергея Есенина в Константиново произошел пожар

Фото: музей-заповедник Сергея Есенина.

7 ноября около полудня загорелся чердак «Чайной», входящий в комплекс зданий музея-заповедника поэта Сергея Есенина в селе Константиново.

По данным регионального ГУ МЧС сигнал о возгорании поступил около 12 часов 30 минут. На место ЧП выехали три единицы техники и семь человек личного состава. В 13.07 пожар был полностью потушен. Площадь поврежденная пламенем составила десять квадратов. Пострадавших нет.

Напомним, загоревшееся здание находится на центральной площади села Константинова в восстановленном доме Минаковых и Дорожкиных.

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