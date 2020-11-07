Бюджет Рязани на 2021 год будет социально направленным, но дефицитным

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в Facebook рассказала об основных параметрах городского бюджета на 2021 год. По ее словам главный финансовый документ муниципалитета будет планово-дефицитным.

«Городской бюджет традиционно сохранит социальную направленность – доля отраслей этой сферы составит в 2021 году 72,9% в общем объеме расходов бюджета. Он будет сбалансированным и это результат плодотворной совместной работы специалистов структурных подразделений администрации с Рязанской городской Думой, правительством Рязанской области и депутатским корпусом в целом», - написала Сорокина.

Сити-менеджер также отметила, что целью администрации города является обеспечение тех финансовых расходов, которые помогут привлечь средства из вышестоящих бюджетов – федерального и областного. А софинансирование национальных проектов, реализующихся на территории города, предусмотрено в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!